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Международный комитет Красного Креста заявил, что не планирует сворачивать или сокращать свое присутствие в Афганистане после захвата власти «Талибаном».

Как передает Укринформ, об этом говорится на странице организации в Твиттере.

«Мы преданы поддержке народа Афганистана. Гуманитарные нужды здесь огромные после недель тяжелых боев. Тысячи были ранены, а госпитали подверглись разрушениям. Мы не станем сокращать наше присутствие. Мы работаем здесь уже 30 лет. И не прекратим это сейчас», - говорится в заявлении Красного Креста.

Следует подчеркнуть, что представители «Талибана» уже предоставили гарантии безопасности представителям иностранных дипломатических миссий, а также правительственным и неправительственным организациям.

Напомним, в Афганистане должна состояться мирная передача власти.

В воскресенье утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. «Талибан» заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.

Представитель политического офиса исламистского движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил о «завершении войны» в Афганистане. Он отметил, что ни одна дипломатическая организация не была подвержена атакам.
ForUm

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