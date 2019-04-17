Сегодня, 17 апреля, активисты новой Православной Церкви Украины штурмом, с помощью лома, захватили Свято-Михайловский храм в селе Полесское Березновского района Ровенской области.

Фото: УПЦ

Как сообщили информационно-просветительскому отделу УПЦ очевидцы, возглавляли беззаконные действия сторонников ПЦУ непосредственно начальник районного отделения полиции и председатель сельсовета.

Как стало известно, повод для провокационных действий активистов ПЦУ дал председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко, который зарегистрировал общину ПЦУ на основе личных данных религиозной Свято-Михайловской общины УПЦ.

Именно с этими так называемыми «документами», по словам очевидцев, сегодня и собрались у Свято-Михайловского храма УПЦ в селе Полесское агрессивно настроенные сторонники ПЦУ - заявили, что отныне храм их, и штурмом, избивая верующих и взломав церковные двери ломом, захватили храм.

Как рассказал благочинный Березновского благочиния УПЦ протоиерей Игорь Коспа, решение о переводе в ПЦУ было принято на собрании территориальной общины. На предупреждение председателя приходского совета о том, что такое собрание нарушает действующее законодательство, и что религиозная община уже единогласно проголосовала остаться верной канонической УПЦ во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, о чем свидетельствует нотариально заверенный протокол, активисты не среагировали.

«Сельский глава всех напоил, и пьяные активисты начали бить людей, ломать ворота, - добавил отец-благочинный. - Мы просили полицию, чтобы, как положено по закону, храм до решения суда опечатали. Но полицейские, особенно начальник отделения полиции Кушик, нас просто отогнали, создав специальный коридор. Мне разбили камеру, на которую я все снимал. Началась потасовка, людей били, подталкивали, матушку ногами пинали, а батюшка вообще был уже в больнице. И вместо того, чтобы все было по закону, нет - вырвали двери и зашли в церковь».

Предшествовал захвату храма УПЦ в селе Полесское разговор настоятеля общины УПЦ отца Стефана Корольчука с начальником отделения полиции Березновского района в Ровенской области Андреем Кушиком, после которого священника с инсультом забрала в больницу «скорая помощь», сообщили в УПЦ.

«Батюшка Стефан был сегодня у начальника полиции, хотел предупредить о возможном конфликт в селе, зная, что будет попытка захвата храма. Он написал соответствующее заявление, и его вызвал на разговор начальник полиции. Начальник полиции сказал ему следующее: "Не вздумайте сопротивляться, потому что сегодня я в церковь зайду". После батюшка вышел - и его схватил инсульт. Священника забрала "скорая". Я сегодня начальнику полиции и говорю, что после вашего разговора священника забрала "скорая", а он мне говорит: "хорошо" », - рассказал отец Игорь.

Сообщается, что после захвата храма УПЦ на место происшествия приехал благочинный бывшего Киевского Патриархата, которого и ждала община ПЦУ.

«На данный момент настоятель общины УПЦ находится в больнице. Храм захвачен, потому молиться за мир и покой отныне приход будет в доме священника», - рассказали в УПЦ.