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Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Путина.

В том же документе Путин назначил на эту должность Алексея Филатова. Указ подписан 17 апреля 2019 года.

Цель управления администрации, которое возглавлял Говорун, как указывается на сайте Кремля, - обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией.

В российской прессе называли Говоруна давним соратником помощника президента Владислава Суркова, которого считают одним из главных высокопоставленных российских чиновников, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

 
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