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Самая главная заповедь, которую дал нам Господь - это заповедь о Любви: любить Бога и любить ближнего.

Фото: УПЦ

Об этом рассказал глава общины Воскресенского Кафедрального собора Украинской Православной Церкви, архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий.

По словам архиерея, ответ на самый главный вопрос - что такого важного в жизни мы должны сделать, чтобы наследовать вечную жизнь – кроется в Священном Писании.

«И Господь ответил всем нам через вопрошающего к нему так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37-40). Эта заповедь не только самая главная, но является также кратчайшим и верным путем нашего спасения», - рассказал владыка Варсонофий.

Архиепископ поясняет, что мы можем показывать свою любовь к Богу через ближнего. 

«Нужно любить образ и подобие Божие, которые есть в каждом человеке, независимо от того, нравится он нам или нет. Кто есть ближний, я думаю, каждому из нас понятно, в Евангелии об этом всё сказано. Все люди на Земле являются братьями и сестрами, но, в первую очередь, ближний для нас — это ближайшие люди, находящиеся рядом с нами, с которыми общаемся, живем вместе, работаем, сотрудничаем, наше ближайшее окружение. Насколько мы их любим? Это и будет ответом и на первый вопрос, насколько мы любим Бога», - говорит архиерей. 

Владыка отмечает, что Господь призывает нас любить всех людей. 

«Конечно, это очень трудно - любить людей, с которыми можешь находиться в конфликте или которые тебе неприятны, ведь все люди грешные. Ангелов нет среди них, но это и есть подвиг любви, чтобы полюбить ближнего в том состоянии и положении, в котором он находится», - говорит он. 

По словам архиепископа, человек должен просить у Бога дара любви, так как «невозможно постичь своими силами тайну любви». 

«Даже все скорби и неприятности, которые человек в своей жизни переносит, исполняя заповеди любви, забудутся в другом мире, и душа в любви не будет вспоминать, что претерпевала их в земной жизни. Поэтому мы должны запастись терпением и просить сил перенести обиды и даже оскорбления», - отметил архиепископ Варсонофий.  
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