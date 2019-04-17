В Лазареву субботу, 20 апреля, сторонники ПЦУ планируют захват Свято-Троицкого храма религиозной общины УПЦ в с. Казак Корецкого района Ровенской области.

Фото: УПЦ

Об этом стало известно информационно-просветительскому отделу УПЦ 17 апреля.

Повод для провокационных действий активистов новой церковной структуры Украины дал председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко, который зарегистрировал общину ПЦУ на основе личных данных религиозной общины УПЦ.

Господин Муляренко таким образом ликвидировал и «перевел» в ПЦУ уже 60 приходов на Ровенщине, о чем заявили 15 апреля на пресс-конференции представители Ровенской епархии УПЦ.

К чему уже привели такие противозаконные действия чиновника, рассказали представители тех общин, где активисты ПЦУ, вооружившись распоряжениями председателя ОГА, избили верующих и священников УПЦ и захватили их храмы.

Описывая ситуацию в селе, настоятель Свято-Троицкой церкви протоиерей Валерий Свиридюк, отметил, что активисты ПЦУ предлагали ему перейти в их структуру еще в феврале.

«Сельский председатель меня пригласил на встречу с жителями села, на которую почему-то не позвали наших прихожан, - отметил священник. - Зашел, и никого не узнаю, только некоторые из присутствующих заходили изредка в храм. Мы долго говорили, меня убеждали, обвиняли, а когда я просил подождать до Пасхи, сказали, что ждать так долго не могут, потому что впереди выборы и это все может измениться».

3 марта сторонники ПЦУ созвали собрание территориальной общины села, на котором собрали в поддержку новой церковной структуры 128 подписей. 10 марта отец Валерий провел собрание приходского совета, на котором 172 человека подтвердили свое желание остаться в лоне канонической Церкви. Ведомости, утвержденные епископом и заверенные нотариально, священник продемонстрировал активистам ПЦУ, однако те не захотели считаться с мнением большинства жителей села и зарегистрировали свою общину.

12 апреля председатель Ровенской ОГА издал распоряжение №312, согласно которому «Религиозная община Свято-Троицкого прихода Ровенской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) села Казак Корецкого района Ровенской области» была зарегистрирована на основе личных данных религиозной общины Украинской Православной Церкви.

На основании этого документа сторонники ПЦУ планируют захватить Свято-Троицкую церковь, прокомментировал данное решение протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по межконфессиональному урегулированию при Ровенской епархии УПЦ.

Верующие УПЦ села Казак просят всех православных поддержать их молитвенно в этот день, а чиновников и полицию - принять все меры, чтобы не допустить этого.