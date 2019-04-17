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Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы возле воинской части в Киевском районе Харькова.

По данным пресс-служба облглавка, сообщение о стрельбе по улице Академика Проскуры в районе воинской части поступило в полицию 16 апреля около 16:40.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и несколько экипажей патрульной полиции.

Прибыв по адресу, правоохранители обнаружили автомобиль Daewoo Lanos под управлением 31-летнего гражданина Израиля с пятью пассажирами от 18 до 24 лет, гражданами того же государства.

Трое из мужчин оказались студентами одного из университетов Харькова, а другие приехали к ним в гости. Как пояснил водитель, пассажиры вели себя очень громко, а затем открыли окно в автомобиле и начали осуществлять выстрелы.

С места происшествия правоохранители изъяли стартовый пистолет, две отстрелянные и две неотстрелянные гильзы. Участники события были доставлены в Киевский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация об указанном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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