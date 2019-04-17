Россия не признает законность решения международного арбитража, обязавшего РФ выплатить украинской компании «Укрнафта» компенсацию за утраченное имущество в Крыму в размере $44,4 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минюста РФ.

«Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», - заявили в ведомстве.

В минюсте отметили, что «РФ планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии». По информации ведомства, российская сторона не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску компании «Укрнафта», вынесенное 12 апреля международным арбитражем при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Ранее компания «Укрнафта» сообщила, что 12 апреля арбитражный суд вынес решение взыскать с РФ в пользу компании $44,4 млн компенcации за экспроприацию имущества ПАО «Укрнафта» в аннексированной РФ Автономной Республике Крым. В компании уточнили, что речь идет о правах собственности на ряд административных помещений и 16 автозаправочных станций на территории полуострова.