В день годовщины смерти игуменьи Антонии (Филькиной), 16 апреля Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил панихиду на могиле почившей настоятельницы Свято-Вознесенского Флоровского монастыря.
Фото: УПЦ
Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, об упокоении почившей настоятельницы также молились сестры обители с игуменьей Евлампией.
После заупокойного богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поклонился святыням обители и осмотрел состояние ремонтно-реставрационных работ, которые ведутся в монастыре.
Настоятельница Свято-Вознесенского Флоровского монастыря игуменья Антония (Филькина) отошла к Господу 16 апреля 2018 года после продолжительной болезни.
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