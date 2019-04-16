В праздник Входа Господня в Иерусалим, Вербное воскресенье, 21 апреля, в городе Чоп Закарпатской области состоится Крестный ход Украинской Православной Церкви за мир и благополучие в Украине.

Фото: УПЦ

Крестный ход начнется от Свято-Успенского храма после окончания праздничной литургии - в 12.00, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Организаторы приглашают жителей и гостей города присоединиться к общей молитве.

Крестный ход УПЦ пройдет по маршруту: переулок прот. Михаила Бобика - ул. Мира - ул. Железнодорожников - ул. Туряницы - ул. Мира - переулок. прот. Михаила Бобика.