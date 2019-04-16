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Министерство экологии и природных ресурсов накануне Пасхи и поминальных дней призывает не нести на кладбище пластиковые цветы и венки.  

«Призываем не покупать пластиковые цветы и венки. Такая практика приобретает масштабность во всех регионах Украины накануне Пасхи», - говорится на странице ведомства в Facebook.

Экологи отмечают, что в результате сжигания изделий из пластика происходит большой выброс канцерогенов в атмосферу. Кроме того, период распада пластика и бумаги, пропитанных парафином, очень длительный.

Альтернативой пластиковым цветам могут стать венки из живых цветов и хвои, живые цветы, высаженные в грунт, газонная трава, сухоцветы и свечи.
ForUm

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