Министерство экологии и природных ресурсов накануне Пасхи и поминальных дней призывает не нести на кладбище пластиковые цветы и венки.

«Призываем не покупать пластиковые цветы и венки. Такая практика приобретает масштабность во всех регионах Украины накануне Пасхи», - говорится на странице ведомства в Facebook.

Экологи отмечают, что в результате сжигания изделий из пластика происходит большой выброс канцерогенов в атмосферу. Кроме того, период распада пластика и бумаги, пропитанных парафином, очень длительный.

Альтернативой пластиковым цветам могут стать венки из живых цветов и хвои, живые цветы, высаженные в грунт, газонная трава, сухоцветы и свечи.