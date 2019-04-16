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Военная прокуратура Донецкого гарнизона задержала двух военнослужащих после получения неправомерной выгоды, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

В течение апреля 2019 года под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области совместно с оперативными сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях задокументирована и прекращены факты систематического вымогательства и получения военнослужащими неправомерной выгоды.

Так, в рамках контроля за совершением преступления в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины, задокументированы факты систематического вымогательства и получения командиром сводного отряда охраны и его заместителем неправомерной выгоды от подчиненных военнослужащих за непринятие мер реагирования по надуманным фактам нарушения воинской дисциплины, непривлечение к административной ответственности правами командования воинской части.

12 апреля после получения очередной неправомерной выгоды в сумме 4 тыс. грн от одного из военнослужащих незаконная деятельность командира сводного отряда охраны и его заместителя прекращена. Средства обнаружены и изъяты во время проведения обыска служебного кабинета.

Военнослужащих задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) действий задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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