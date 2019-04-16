также в разделеРелигия
Епископ УПЦ рассказал, чем отличается грешник от праведника 9
РПЦ: Автокефалия не привела к восстановлению единства православных в Украине, но поставила под угрозу целостность мирового Православия 8
В Чопе в Вербное воскресенье пройдет городской крестный ход УПЦ 6
Глава Черновицкой ОГА пообещал разобраться в ситуации с незаконными переходами общин УПЦ в новую Церковь 14
В Александрийской епархии УПЦ готовят торжества по случаю прославления блаженной исповедницы Иулиты Педан 4
Митрополит РПЦ: Патриарх Варфоломей надеялся на блицкриг, но он провалился 8
УПЦ: Люди молились перед горящим собором во Франции - это знак духовного возрождения 8
Православные Черниговщины почтили Даневскую икону Божией Матери 6
Патриарх Кирилл: Константинополь развязал руки властям Украины в их борьбе против УПЦ 14
Избиение верующих УПЦ в Копытове на Ровенщине чиновники назвали «толкотней» 62
В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери: мир уже не будет прежним 31
В Харькове состоится большой великопостный концерт церковных песнопений 8
Митрополит Онуфрий рассказал, почему к окончанию поста человек видит себя намного худшим, чем ранее 10
В РПЦ ожидают в случае победы Зеленского прекращения гонений на Церковь 17
В Сумах из храма УПЦ похищены пожертвования для онкобольных детей 8
Священников ПЦУ не допускают к сослужению в храме Гроба Господня 72
На Ровенщине 60 общин УПЦ принудительно ликвидированы и 14 – захвачены 20
На Ровенщине сторонники ПЦУ избили верующих УПЦ - одну женщину госпитализировали, священнику вызвали «скорую» 44

В день памяти преподобной Марии Египетской и собора преподобных и преподобномучеников Зверинецких, 14 апреля в киевском Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре почтили память Зверинецких святых.

Фото: УПЦ

В торжествах принял участие Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

Вместе с Архиепископом Климентом праздничное богослужение совершили наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря Киева Архиепископ Обуховский Иона и наместник Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря Киева епископ Иванковский Кассиан в сослужении братии и гостей обители в священном сане.

За Литургией была возведена сугубая молитва за мир в Украине и о единстве Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2699 грн.
5
Теги