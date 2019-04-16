В день памяти преподобной Марии Египетской и собора преподобных и преподобномучеников Зверинецких, 14 апреля в киевском Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре почтили память Зверинецких святых.
Фото: УПЦ
В торжествах принял участие Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.
Вместе с Архиепископом Климентом праздничное богослужение совершили наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря Киева Архиепископ Обуховский Иона и наместник Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря Киева епископ Иванковский Кассиан в сослужении братии и гостей обители в священном сане.
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