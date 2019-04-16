Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора, которая была очередным элементом сети, созданной российскими спецслужбами для воздействия на украинское информационное пространство, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Мариуполя на персональных страницах запрещенных социальных сетей размещала материалы с призывами к изменению конституционного строя и границ Украины, популяризировала террористические организации «Д/ЛНР». Только за 2019 года агитатор в разных группах соцсетей распространила более шестидесяти тысяч сообщений, призывая к изменению государственного конституционного строя и вмешательству в избирательный процесс.

Злоумышленница также создала координационную сеть для деструктивной информационной войны в сети интернет. Правоохранители задокументировали, что деятельность пропагандистки координировали кураторы из временно неподконтрольной территории Украины. Часть материалов для распространения в интернет-сети агитатор получала от представителей так называемого «министерства информации ДНР».

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины поклоннице «русского мира» сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.