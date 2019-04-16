В день празднования Похвалы Пресвятой Богородице и иконе Божией Матери «Даневская», 13 апреля, в Свято-Георгиевском женском монастыре с. Данёвка Козелецкого района Черниговщины почтили Даневский образ Богородицы.

Фото: УПЦ

В этот день Божественную литургию в монастыре совершил митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, сообщается на сайте Черниговской епархии УПЦ.

За богослужением молились настоятельница игумения Пелагия (Филатова), сестры обители и многочисленные паломники.

По прочтении Евангелия митрополит Амвросий обратился к пастве с проповедью.

На сугубой ектение была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После отпуста был совершен крестный ход по монастырю со святынями обители, по окончании которого митрополит Амвросий возглавил молебен перед Данёвской иконой Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы».