На Ровенщине священнослужители и верующие Украинской Православной Церкви вышли на молитвенное стояние под Корецкую РГА с требованием принять меры и не допустить церковных конфликтов по примеру с. Копытова и в других селах.

Фото: УПЦ

15 апреля на площади перед Корецкой районной государственной администрацией произошло молитвенное стояние клириков Корецкого благочиния Ровенской епархии и верующих Украинской Православной Церкви. Несколько сотен верующих крестным ходом от Свято-Николаевского храма пришли под стены госучреждения, чтобы выразить свое недовольство вмешательством местных чиновников в церковные дела, что привело к серьезному конфликту в с. Копытов. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Конфликт, первый в этом благочинии, вокруг Свято-Иоанно-Богословской церкви села Копытов длился около месяца и, по убеждению верующих, был инициирован именно представителями власти, как областной, так и районной.

Тем не менее, как сообщил информационно-просветительскому отделу УПЦ епископ Дубенский Пимен, чиновники не видят никаких проблем в сложившейся ситуации.

«Когда к нам вышел председатель РГА Сергей Черный, он сказал, что в Копытове все происходило в правовом поле, по закону. Опираясь на решение председателя Ровенской ОГА Муляренко, который дерзко аннулировал ряд наших общин, в том числе и в селе Копытов, чиновник из района просто этой бумагой отгородился от людей и даже слушать ничего не захотел», - рассказал викарий Ровенской епархии УПЦ.

Как отметил владыка, на прямые вопросы о том, как можно назвать то, что священников и верующих УПЦ бьют при так называемых «законных переводах», уклоняться от ответа предпочитают как в райгосадминистрации, так и в полиции.

«Я пытался говорить с начальником полиции по этому поводу, - делится епископ Пимен, - но он, как и чиновники, пытается уклоняться от этой темы. По его версии, это была толкотня, люди не били ... И это несмотря на то, что у верующих остались побои, женщины снимали побои - есть зарегистрированные факты. Но это нивелируется просто».