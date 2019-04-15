Когда мы постимся и молимся по мере своих сил, то обнаруживаются все наши духовные болезни, излечив которые покаянием человек очищается.

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В своей воскресной проповеди в 5-ю Неделю Великого поста Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, почему к окончанию поста мы видим себя намного худшими, чем ранее. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Этот воскресный день называется неделей преподобной Марии Египетской — великой подвижницы, которая своим личным примером показала глубину божественного милосердия к падшему грешнику. Когда мы провели пять недель Святого поста, у нас уже ослабели наши силы, мы изнемогаем, нам трудно, и Святая Церковь, чтобы нас ободрить, показывает нам пример великого покаяния», — отметил Предстоятель.

Он подчеркнул, что во время усиленного поста и молитвы обнаруживаются наши духовные болезни.

«Когда мы живем расслабленной жизнью, духовно неактивной, то нам кажется, что все хорошо, вроде бы все в порядке. Но когда мы начинаем жить постом и молитвой, ставим себя в рамки божественного закона, то в нас восстают страсти, которых мы раньше не видели — но они были в нас. И теперь они начинают воевать против нас, мы видим себя намного худшими, нежели, когда мы жили беспечно. Этого не надо бояться — так должно быть», — предупредил Блаженнейший владыка.

Он сравнил время поста с уборкой в доме.

«Во время уборки в комнате мы можем не сразу заметить, что там все в пыли, но, когда начинаем вытирать эту пыль с предметов, она поднимается и все кажется еще грязнее. Это такой процесс — нельзя изгнать страсти, пока ты их всех не обнаружишь, не увидишь, и тогда только можно от них освободиться, — продолжил Его Блаженство. — Поэтому Святая Церковь, когда мы начинаем себя видеть худшими, нежели до начала поста, напоминает нам покаяние преподобной Марии Египетской, которая значительную часть своей жизни — 17 лет провела в тяжких плотских грехах, в крайнем распутстве».

Митрополит Онуфрий напомнил о житии праведницы, которая, оставив грешный образ жизни, сумела обрести покой и стала одной из самых почитаемых святых Православной Церкви.

«После 17 лет тяжелых борений со своими страстями, которые восстали на нее, как лютые звери, она получила покой и прощение, — отметил Владыка. — Когда человек приходит к Богу, даже самый великий грешник, то излечивается со временем».

Причем, заживание ран, нанесенных грехом, происходит в течении некоего определенного времени и все зависит от их глубины.

«Когда мы приходим к священнику и приносим покаяние в своих грехах, в дальнейшем больше стараемся их не совершать, это еще не значит, что у нас наступает рай в душе — нет, — пояснил Архипастырь, — человек пришел к священнику, как к духовному врачу, он поисповедовал грехи, открыл раны, а священник накладывает на эти раны всякие духовные лекарства… Преподобная Мария свои раны врачевала 17 лет. 17 лет грешила и 17 лет врачевала. Но потом они излечились и еще 30 лет прожила под сенью благодати Божьей, она прожила в радости Святого Духа».