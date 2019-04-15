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Похищены пожертвования для онкобольных детей, собранные прихожанами Введенского храма Украинской Православной Церкви города Сумы в рамках благотворительной акции «К Светлому Дню – светлые поступки».

Фото: УПЦ

Как сообщает «Православна Сумщина», ограбление произошло в ночь на 12 апреля. Злоумышленники проникли в храм через разбитое окно и украли все деньги из ящика с логотипом акции.
Настоятель храма священник Сергий Панчук сообщил о факте преступления в полицию.

За последние несколько лет в Сумской епархии УПЦ от грабителей пострадали около 20 храмов, ни одно из этих преступлений не раскрыто. Первые случаи воровства пожертвований для онкобольных детей были зафиксированы в епархии в 2018 году.
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