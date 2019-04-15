Украине до конца года предстоит уплатить по внешнему долгу около 3 миллиардов долларов, или порядка 2% ВВП.

Как сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в 2020 году объем платежей внешним кредиторам составит около 5,5 миллиарда долларов, или порядка 4% ВВП, передает УНИАН.

Кроме того, как отметили в агентстве, выплаты по госдолгу в валюте на внутреннем рынке в 2019 году составят около 2 миллиардов долларов, или 1,5% ВВП. В S&P подчеркнули, что выполнение Украиной программы с Международным валютным фондом остается ключом к внешнему финансированию, без которого способность правительства обслуживать валютные долговые обязательства в 2019 и 2020 годах является неопределенной.

Отмечается, что текущее соглашение с МВФ действует до октября, после чего новому президенту и правительству предстоит договориться о новом соглашении с Фондом, которое, по мнению агентства, может включать более жесткую программу реформ.

В S&P напомнили, что текущая программа с МВФ предполагает введение в действие Высшего антикоррупционного суда и принятие Верховной Радой закона о разделении надзора на финансовом рынке (сплит), а также требуется восстановление ответственности за незаконное обогащение после отмены ее Конституционным судом.

«Если решение не будет принято в течение следующего месяца, следующий пересмотр и выплаты МВФ могут быть отложены», - прогнозируют в агентстве, отмечая, что в отсутствие финансирования МВФ и других официальных кредиторов существует риск ухудшения условий внешнего финансирования Украины.

Напомним, по состоянию на 31 декабря, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины составлял 78,32 млрд долларов, по итогам 2018 года госдолг вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов.