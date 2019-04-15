В понедельник, 15 апреля, в Свято-Успенской церкви Ровно состоялась пресс-конференция представителей Украинской Православной Церкви на тему: «Принудительная ликвидация религиозных общин УПЦ на Ровенщине. Церковное рейдерство».

Фото: УПЦ

В пресс-конференции приняли участие викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен, глава отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных споров при Ровенской епархии протоиерей Виктор Земляной, секретарь Ровенской епархии протоиерей Александр Егоров, настоятели захваченных сторонниками ПЦУ храмов и верующие пострадавших религиозных общин. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как отметил во время брифинга епископ Дубенский Пимен, «несмотря на законы и кодексы Украины, распоряжениями председателя Ровенской ОГА А. Муляренко в Ровенской и Сарненской епархиях УПЦ принудительно осуществлена ликвидации общин УПЦ, диктатурно издавались указы о поочередном богослужении в храмах УПЦ, а более 60 приходов новой Православной Церкви Украины за прошедшие две недели получили регистрации на основе личных данных религиозных общин УПЦ, то есть более 60 приходов УПЦ принудительно ликвидированы, 14 приходов -захвачены».

«Мы сегодня собрались заявить о правах верующих УПЦ как граждан Украины, как бы нас не обзывали, какие бы ярлыки на нас не вешали, мы являемся гражданами. Нарушение прав верующих настолько очевидно и цинично, так как в большинстве случаев желание верующих просто не учитывается», - добавил он.

Причем, как отметил владыка, именно представители местной власти инициировали конфликтные ситуации на религиозной почве.

«Люди, которые поставлены следить за выполнением законов государства, зато нарушают их цинично и разжигают даже не просто вражду, а начинают межрелигиозную войну, что приводит к дестабилизации и без того сложной ситуации в Украине, к дестабилизации мира как в селах, так и в городах Ровенской области. Красной нитью проходит желание чиновников сохранить свою власть или особое влияние », - сказал он.

В свою очередь секретарь Ровенской епархии протоиерей Александр Егоров подчеркнул, что за последние 5 лет в Ровенской епархии УПЦ отстаивают права исключительно в правовом русле.

«Отмечу, что мы являемся патриотами государства, отстаиваем интересы верующих, делаем все в правовом поле. К сожалению, к нам никто не прислушивается... Но священники Ровенской епархии - лучшие, потому что те приходы, которые захвачены, все равно молятся и не покидают Православия», - добавил он.

Священник призвал всех: «Надо руководствоваться Законом, а не ломом или болгаркой! .. Пост - это тишина, это покаяние, поэтому, когда приближаются дни Светлого Христова Воскресения, мы должны об этом помнить. Господь победил зло!.. Верим, что Закон будет придерживаться обеими сторонами, но, как видим, сейчас он трактуется сторонниками ПЦУ по-своему».

Глава отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных споров при Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной рассказал о юридических аспектах дел, происходящих на территории Ровенской области. Он остановился на принятии Верховной Радой антицерковных законов, разжигающих ненависть к УПЦ, ее духовенству и верующим, а также на новом механизме власти - «рейдерство на церковной почве».

Как он отметил, почти во всех населенных пунктах, где произошла ликвидация общин УПЦ, на самом деле были искусственно созданы конфликты, а храмы захвачены с применением силы и при содействии представителей государственной власти.

Так, в селе Буща Здолбуновского района председатель Здолбуновской РГА Сергей Кондрачук сам выламывал ломом дверь в церковь. А в селах Копытов и Урвенна забрал ключи от храмов. А чиновник Корецкой РГА Павел Сухой инициировал межконфессиональное противостояние в селе Копытов и нагнетал ситуацию, подстрекая народ.

В селе Розваж Острожского района межконфессиональный конфликт между жителями села начал местный фермер Петр Ягодка и сельский голова Юрий Ягодка.

Не лучше ситуация с вмешательством госслужащих в дела Церкви и в Дубенском районе: председатель Дубенской РГА Юрий Парфенюк и председатель Дубенского районного совета Александр Козак инициировали в селе Повча собрание территориальной общины и пытались спровоцировать противостояние, сейчас церковь в селе опечатана.

Кроме того, священник упомянул о «странных» провокационных случаях поджога сараев жителей сел Ровенской области уже после того, как были проведены мирные переговоры, и стороны пришли к согласию.

«В течение последних 5 лет мы пытались защищать права Церкви в правовом русле. Однако, как свидетельствуют факты, - когда активисты ПЦУ захватывали храмы УПЦ, а мы выигрывали все суды, и государственные исполнители не удовлетворяли решение, а просто увольнялись с работы… Правовая машина государственная не работает, или работает только на пользу ПЦУ. Нарушается принцип демократии, Билль о правах, регламентирующий права и свободы людей того государства, в котором они проживают», - подчеркнул протоиерей Виктор Земляной.

Священник отметил, что несмотря на то, что приходы, в которых происходили конфликты, документально ликвидированы органами местного самоуправления, они продолжают свою деятельность и будут защищать свои права в судебном порядке.