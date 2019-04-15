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Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился к действующему главе государства Петру Порошенко с требованием посадить убийц Екатерины Гандзюк, освободить из плена РФ украинских моряков и прекратить «бегать по каналам».

Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

«Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы перешли от «Я услышал» до «Я сделаю», а именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забыли - о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов и накричитесь на стадионе... Дебаты - 19-го, дела - каждый день», - заявил шоумен.

«Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Ибо шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом – это обидно», - заявил Зеленский.
ForUm

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