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Из-за своих неканонических действий по предоставлению автокефалии Православной Цкруви Украины Фанар впервые оказался в изоляции от других Церквей, считает профессор богословия.

Фото: УПЦ

Политика Фанара поставила под сомнение его общепризнанную координирующую роль — роль центра церковного единства, и завершилась крахом. Об этом пишет протопресвитер Феодор Зисис, профессор Богословской школы Университета Аристотеля в Салониках, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на romfea.gr.
По его словам, «началом всему этому было ущербное и неполноценное представительство церковного Тела на Критском лже-соборе».

«Неканоничность вторжения Константинопольской Церкви на каноническую территорию Русской Церкви ясна, как день. Эта территория уже больше трех веков (с 1686 г.) принадлежала Русской Церкви при несомненном и всемирном признании этого всеми Поместными Церквами (в том числе и самим Вселенским патриархатом), как показали научные исторические и канонические исследования», – поясняет богослов.

Он подчеркивает, что, несмотря на это, «некоторые исследователи прилагают усилия, чтобы представить иную картину: якобы Вселенскому Патриархату принадлежит каноническая юрисдикция в Украине и, что еще хуже, будто бы ему принадлежит исключительное право даровать автокефалию без согласия всего Тела Церкви, которое должно выражаться соборно и всеправославно».

«Эта новоявленная экклезиология, стремящаяся представить Вселенского Патриарха не как "первого среди равных" (primus inter pares), принимающего решения и судящего в согласии с остальными, но как "первого без равных" (primus sine paribus), принимающего решения единовластно, как Папа, достигающего своей вершины в совершенно единоличном и авторитарном решении Вселенского Патриархата восстановить украинских раскольников без соблюдения предусмотренных священными канонами условий — публичного покаяния, перерукоположения или повторного возложения рук», – продолжил греческий ученый.

По его мнению, «что хуже всего в ситуации с украинскими раскольниками (и это обстоятельство еще не вполне осознано с канонической и пастырской точки зрения), так это то, что много веков уже существует каноническая Церковь, ныне возглавляемая митр. Онуфрием, от которой отпали раскольники, но при этом Патриарх Варфоломей создает параллельную юрисдикцию в том же месте, создает новый синод, тем самым становясь создателем раскола, который может иметь горькие последствия не только для Украины, но и для всего Вселенского Православия».

«Однако ни в одном из прошлых случаев предоставления автокефалии в церковном пространстве, которое выделялось в автокефалию, не было противостояния канонической и раскольнической церквей. Об автокефалии просила — и получала ее! — Церковь, которая заключала в себе всю полноту верных этой страны», – считает Феодор Зисис.
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