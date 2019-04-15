В Украинской Православной Церкви рукоположили сотого архиерея.

Фото: Фейсбук

В субботу, 13 апреля, был рукоположен епископ Згуровский Амвросий (Вайнагий), викарий Бориспольской епархии, который стал 100-м архиереем Украинской Православной Церкви. Об этом написал на своей странице в фейсбук глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Сегодня рукоположенный Преосвященный Амвросий (Вайнагий), епископ Згуровский, викарий Бориспольской епархии, стал 100-м архиереем Украинской Православной Церкви! Несмотря на существующие вызовы, наша соборная и апостольская Церковь живет, укрепляется и развивается!», - написал он.