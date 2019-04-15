В связи с многочисленными нарушениями прав верующих и свободы вероисповедания на Буковине, Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви проведет общеепархиальный крестный ход с молитвенным стоянием возле Черновицкой ОГА.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

К участию в молитвенном ходе будут приглашены все священнослужители и представители всех приходов епархии.

В Черновицко-Буковинской епархии также готовят иск в суд против и. о. председателя Черновицкой областной администрации Михаила Павлюка с целью отмены его незаконного распоряжения (312-р от 29 марта) о внесении изменений и регистрацию в новой редакции устава религиозной общины УПЦ в честь святителя Николая села Добриновцы, Черновицкой области, как прихода ПЦУ.

Иск будет состоять из нескольких пунктов: превышение должностных обязанностей; разжигание религиозной вражды; незаконное вмешательство в деятельность религиозной организации и препятствование совершению религиозных обрядов; соучастие в отчуждении имущества юридического лица; манипуляция с документами с целью перерегистрации действующего устава действующей религиозной организации на неизвестную (отсутствующую в Едином государственном реестре юридических лиц) религиозную организацию.

Кроме того, готовятся копии всех документов для мониторинговой миссии ОБСЕ.

О дате и подробностях молитвенного хода будет сообщено в ближайшее время.