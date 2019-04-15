Киевская прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнице, которая под предлогом оказания услуг по оформлению авиаперевозок завладела денежными средствами родителей малолетних детей, занимающихся художественной гимнастикой в ​​детских заведениях Оболонского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, будучи владелицей фирмы, предоставляющей туристические услуги, злоумышленница в феврале 2018 получила от потерпевших денежные средства в сумме почти 90 тыс. гривен на приобретение 25 авиабилетов в Афины и обратно для поездки детей в оздоровительный лагерь.

«Однако, заплатив деньги за авиабилеты, на самолет юные пассажиры так и не попали. Директор турфирмы своих обязательств не выполнила, а полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч.2 ст.190 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.