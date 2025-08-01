Атака РФ на вокзал у Сумах: наслідки

У Сумах після атаки РФ на місцевий вокзал постраждав поїзд Харків-Ужгород. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що у потяга та вокзалу пошкоджені вікна, однак пасажири, на щастя, вціліли.

Їх пересадили в інші вагони і поїзд поновив рух. Наразі він їде за графіком.

– Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів – в тому числі й на сумському вокзалі. Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород, – повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

ForUA.com нагадує, 26 липня російський дрон влучив у центр Сум, пошкоджена будівля Сумської обласної військової адміністрації.

Після вибухів у Сумах було зафіксовано щонайменше чотири прильоти БпЛА, один з них – по нежитловому приміщенню. Частина жителів Сум та району тимчасово залишилася без світла.