Ринок праці столиці у червні 2025 року суттєво змінився. Найпопулярнішими серед шукачів роботи стали вакансії у сфері будівництва, а найбільше відгуків отримали оголошення для різноробочих. Водночас найвищу зарплату отримують військовослужбовці, а серед цивільних професій лідирують штукатури, рихтувальники та фасадники. Про це свідчать дані аналітики платформи OLX Робота.

Найбільший ажіотаж у червні викликали оголошення про роботу для різноробочих у категорії "Будівництво" — в середньому 23 відгуки на одне оголошення. Це на 105% більше, ніж у червні минулого року. Будівельники обігнали навіть продавців, які ще торік були лідерами за популярністю.

На другому місці — вакансії для тих, хто починає кар’єру. Середня кількість відгуків на такі оголошення становить 25, що пов'язано із сезонним попитом на літню підробітку.

Також у Києві активно шукають бариста, промоутерів, продавців і водіїв.

Де платять найбільше

Найвищу медіанну зарплату в червні 2025 року отримують військовослужбовці — 70 277 гривень. Хоча це на 6% менше, ніж торік, служба у Силах оборони залишається найбільш оплачуваною категорією.

Серед цивільних професій лідери за рівнем доходу такі:

- Штукатур — 70 000 грн

- Рихтувальник — 67 500 грн

- Фасадник — 65 000 грн

- Муляр — 60 000 грн

- Менеджери з продажу нерухомості, рієлтори, брокери — 60 000–65 000 грн

Попит на вакансії різноробочих значно перевищує пропозицію. Наприклад, у Києві на одну вакансію продавця припадає утричі більше оголошень, ніж на позицію різноробочого. Це свідчить про дефіцит працівників у будівельному секторі столиці.