также в разделеПроисшествия
На Донбассе в очереди перед КПВВ умер мужчина 16
В Каменском мужчина с ножом и молотком напал на полицейских 18
Обострение на Донбассе: 1 военный погиб, 8 – ранены 65
С начала суток на Донбассе ранены 8 военных 25
Банду, грабившую инкассаторов, подозревают в покушении на главврача Киевского госпиталя ветеранов 23
Из-за выжигания сухой травы в Украине погибли 16 человек 15
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, ранены двое военных 23
В Днипре грузовик протаранил 12 автомобилей, есть пострадавшие 45
В Кропивницком в многоэтажке прогремел взрыв 29
Боевики 13 раз обстреляли позиции военных, потерь нет 31
Гибель сапера на Донбассе расследуют как теракт 379
На Киевщине задержали несовершеннолетних, забрасывавших камнями поезда 64
Сжигание сухой травы унесло еще одну жизнь в Украине 33
В Запорожье мужчина избил двух сотрудниц энергокомпаний из-за счета за свет 50
Барна подрался с представителем Зе-команды 108
На Донетчине подорвалась группа саперов: один погиб, двое ранены 340
Фанаты «Карпат» разгромили три вагона поезда «Львов-Запорожье» 52
На Донбассе погиб военный, трое – ранены 24

11 апреля около 17:00 в населенном пункте Здолбунов произошло ДТП с участием военнослужащих, сообщает пресс-центр управления оперативного командования «Запад».

«У военной техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьная отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским автомобилем», - говорится в сообщении.

Пострадавших в ДТП нет. Остальные обстоятельств выясняется. 

Фото: piwnich.info
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги