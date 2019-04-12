11 апреля около 17:00 в населенном пункте Здолбунов произошло ДТП с участием военнослужащих, сообщает пресс-центр управления оперативного командования «Запад».
«У военной техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьная отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским автомобилем», - говорится в сообщении.
Пострадавших в ДТП нет. Остальные обстоятельств выясняется.
Фото: piwnich.info
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