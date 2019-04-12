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В случае проведения дебатов кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский» к обеспечению правопорядка планируется привлечь правоохранителей больше, чем во время Лиги чемпионов. Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы будем работать над обеспечением правопорядка и безопасности в целом, а тем более во время дебатов на «Олимпийском», если они будут в таком необычном и весьма оригинальном и рискованном формате, может быть впервые... МВД должен быть готов, мы готовимся независимо от этого», - сказал Шевченко.

Он также отметил, что у полиции есть большой опыт работы на этом объекте, но поскольку подобное мероприятие будет проводиться впервые, МВД привлечет беспрецедентное количество правоохранителей.

«Если действительно дебаты будут на стадионе, наш призыв: никакого оружия и никаких предметов, которые могут быть использованы как оружие для нанесения вреда кому-либо. Будут очень жесткие, глубокие фильтрационные мероприятия при заходе на стадион, и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов», - отметил он.

Правоохранители будут расположены в большем количестве локаций и зон. Поверхностные проверки во время фильтрационных мероприятий граждан на входе в объект будут глубокие и тщательные.

МВД Украины призывает относиться к повышенным мерам безопасности с пониманием, не провоцировать стражей порядка на конфликты, помнить, что они вне политики.

Запрещаются предметы, которые могут быть использованы для нанесения вреда себе или другим лицам (все виды пиротехники, дымовых и газовых устройств, метательных предметов и т.п.). Особенно МВД предупреждает не брать оружие, даже легальное и не запрещенное законом.

Напомним, НСК «Олимпийский» получил запросы на проведение дебатов 14 и 19 апреля от уполномоченных представителей кандидатов в президенты.
ForUm

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