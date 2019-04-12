В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем перевозок по Днепру увеличился в 7,7 раза и составил 723,9 тысячи тонн, сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.



Так, в первом квартале 2019 года, благодаря благоприятным погодным условиям удалось более чем 8 раз увеличить количество суднопроходов по реке Днепр. С начала года совершено уже 665 суднопроходов.

Отмечается, что это дало возможность перевезти 723,9 тыс. тонн грузов, что в 7,7 раз превышает показатель за 1 квартал 2018 года. Среди грузов, перевозимых по Днепру, большинство традиционно составляют зерновые - 388,8 тыс. Тонн.