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В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем перевозок по Днепру  увеличился в 7,7 раза и составил 723,9 тысячи тонн, сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Так, в первом квартале 2019 года, благодаря благоприятным погодным условиям удалось более чем 8 раз увеличить количество суднопроходов по реке Днепр. С начала года совершено уже 665 суднопроходов.

Отмечается, что это дало возможность перевезти 723,9 тыс. тонн грузов, что в 7,7 раз превышает показатель за 1 квартал 2018 года. Среди грузов, перевозимых по Днепру, большинство традиционно составляют зерновые - 388,8 тыс. Тонн.
ForUm

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