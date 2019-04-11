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Министерство обороны в 2019 году направит 11,5 миллиарда гривен на закупку и модернизацию военной техники.

Об этом на брифинге заявил заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Сергей Винник, сообщает УНИАН.

«За эти средства планируется поставить более 1600 единиц техники и вооружения. Имеется в виду автомобильная техника, бронетанковая техника, техника связи. Более 270 единиц ракетного вооружения, более 3000 единиц стрелкового вооружения», - сказал он.

Кроме того, за эти средства планируется профинансировать более 20 исследовательских работ. Что касается, капитального ремонта военной техники и вооружения, то в этом году на данное направление заложены 4 миллиарда гривен. За эти средства планируют отремонтировать более 5000 единиц военной техники.

Напомним, 26 декабря 2018 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. В январе 2019 года гособоронзаказ утвердил Президент.
ForUm

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