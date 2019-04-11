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Сторонники новосозданной церковной структуры Украины 6 и 10 апреля совершили две попытки захватить храмы приходов Украинской Православной Церкви - в селе Пятигоры Здолбуновского района и в селе Копытов Корецкого района Ровенской области. 

Фото: УПЦ

Верующим удалось отстоять свои церкви, однако после длительных противостояний они вынуждены были согласиться на опечатывания их храмов по решениям суда. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

О своих претензиях на храм в честь Рождества Богородицы в Пятигоры сторонники ПЦУ заявили 6 апреля, прямо во время богослужения поминальной субботы.

По словам очевидцев, перепалка началась в храме, где в это время находились около 70 прихожан УПЦ. В церковь пришли и сторонники ПЦУ - примерно 30 человек, которые стали говорить о том, что общины УПЦ уже не существует, а у них есть документы и новый глава приходского совета - депутат Здолбуновской районной администрации Игорь Щебет. 

«Когда перепалка переместилась на улицу, староста успел закрыть дверь, ведущую из притвора в храм, а верующие УПЦ заблокировали доступ к притвору. В результате длительного конфликта настоятелю - протоиерею Андрею Филипповичу - стало плохо и он потерял сознание. Священника доставили в больницу», - рассказали в УПЦ.

Через несколько часов противостояния, спровоцированного сторонниками новой церковной структуры, храм опечатали. Печать заверена подписью представителей религиозных общин УПЦ и ПЦУ, а также председателем сельсовета, который является протестантом и, по словам местных жителей, откровенно симпатизирует сторонникам новой украинской Церкви. После того, как храм опечатали, ключи от церковного помещения передали председателю села, о чем был составлен соответствующий акт.

События вокруг Свято-Иоанно-Богословского храма УПЦ в селе Копытов развернулись утром 10 апреля, когда агрессивно настроенные сторонники ПЦУ попытались захватить церковь. Срезать болгаркой замки на церкви активистам помешали около десяти пожилых прихожанок, которые встали на защиту своего храма.

«Словесные перепалки продолжались около шести часов, участников конфликта становилось все больше. Очевидцы рассказали, что активисты ПЦУ грубо обзывали настоятеля храма и священников, которые позже приехали на помощь верующим», - говорится в сообщении.

После длительных споров и переговоров обе религиозные общины договорились не открывать и опечатать церковь. Кому она будет принадлежать дальше - решит суд, в который собираются обратиться верующие УПЦ села Копытов.
ForUm

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