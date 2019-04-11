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Обнародованная социология относительно рейтингов кандидатов в президенты некорректна, поскольку делалась сразу после первого тура. Об этом журналистам в парламенте отметил народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Куренной, комментируя обнародованные сегодня данные соцопросов, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

«Обнародованная последняя социология отражает период после первого тура, фактически – это опрос ничего еще не отражает. Ведь активный период кампании начался только сейчас», - сказал Куренной.

«Поскольку законодатель предусмотрел очень короткий срок между первым и вторым туром, а также то, что агитационную кампанию можно проводить только после объявления результатов ЦИК, то де-факто на агитационную и предвыборную кампанию приходится 2 недели. Поэтому первые результаты конкретных действий кандидатов мы сможем измерить, в лучшем случае, через неделю. Поэтому я не считаю эту социологию объективной», - подчеркнул нардеп.

Напомним, по данным социологической группы «Рейтинг», почти каждый второй украинец, который намерен пойти на выборы президента и проголосовать за шоумена Владимира Зеленского, мотивирует свое решение тем, что он настроен против Петра Порошенко.
ForUm

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