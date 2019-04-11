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Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца похищен из нижнего придела благоверного князя Александра Невского главного соборного храма прихода преподобного Сергия Радонежского Украинской Православной Церкви в Киеве.

Фото: УПЦ

Как сообщает Mitropolia.kiev.ua, ограбление произошло днем 10 апреля. Обнаружив пропажу, клирики храма сразу обратились в правоохранительные органы.

Размер ковчега, в котором хранятся мощи, 25х25х12 сантиметров.

В УПЦ просят сообщать о любой известной информации о похищении или возможном местонахождении святыни по телефонам: (044) 242-07-27, (067) 466-71-81.
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