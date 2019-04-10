Мы ответственны перед Богом и нашим народом за судьбу своей земли и своей Церкви и не имеем права позволить решать, каким быть будущему нашей страны за нас.

Фото: Кировоградская епархия УПЦ

Об этом сказал митрополит Иоасаф 9 апреля во время собрания благочинных и настоятелей отдельных храмов Кировоградской епархии УПЦ в Свято-Елисаветинском мужском монастыре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отвечая на вопрос священнослужителя епархии о том, стоит ли православным во время Великого поста участвовать в выборах, в частности, тех, которые состоятся 21 апреля, владыка подчеркнул: необходимо, и это не только гражданский, но и священный долг каждого христианина.

«Пришло время - очередные выборы, люди смущены, и довольно часто звучит вопрос, вообще уместно ли участвовать в выборах, поскольку идет Святой пост. Некоторые верующие считают не совсем богоугодным делом - участвовать в делах, которые окружены такой некрасивой информацией, обманом, клеветой. Как отвечать таким людям?», - уточнил клирик епархии.

«Почему мы, как православные люди, как жители этой страны должны отдавать право решать судьбу своей страны, своей земли, своей Церкви кому-то за нас? Мы ответственны за это перед народом нашим и перед Богом. Участвовать в выборах - это наш святой и священный долг», - ответил митрополит.

При этом владыка подчеркнул, что «мы не агитируем за какую-то конкретную политическую силу, мы призываем выполнить свой гражданский долг - спокойно, мирно прийти на избирательный участок и отдать свой голос».

Он призвал помнить, что оставаться в стороне и позволять решать судьбу в стране другим людям нельзя, поскольку именно мы, как народ Украины, являемся источником власти.

«На кону стоит будущее нашего государства, которое досталась нам от наших отцов, дедов, прадедов, которые его, когда было нужно, защищали и делали все, чтобы оно было успешным, зависит жизнь и будущее наших детей, судьба нашей Церкви (мы все видим, что сегодня происходит)», - отметил архипастырь.