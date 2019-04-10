Студент второго курса Сумской духовной семинарии Украинской Православной Церкви Александр Кривец 9 апреля был удостоен знака отличия Президента Украины «За участие в антитеррористической операции».
Фото: УПЦ
Награждение прошло в Сумском районном военном комиссариате, сообщает сайт Сумской епархии УПЦ.
Младший сержант запаса Александр Кривец принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2015-2016 годах. По возвращении домой решил вступить в Сумскую духовную семинарию для получения богословского образования и подготовки к священническому служению.
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