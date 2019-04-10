Свобода, которую мы получили от Бога, влияет на всю нашу жизнь. Мы выбираем, с кем быть: с Творцом неба и земли или с Его врагом — сатаной. Мы выбираем между жизнью и смертью.

Фото: Епископ Виктор / Фейсбук

Об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Виктор в заметке, приуроченной Благовещению Пресвятой Богородицы на сайте «Корреспондент», сообщает «Фома в Украине».

«Церковь всегда благовествует. Возвещать людям о жизни, смерти и Воскресении Христа Спасителя — это Её главная миссия. Таким образом, тот, кто пытается найти в Церкви кого-то либо что-то, кроме Христа, — глубоко ошибается», — отметил владыка Виктор.

Также, по его словам, ошибается и тот, кто стремится, чтобы Церковь отвечала политическим вызовам времени. «Есть только один призыв, которому Она будет всегда следовать — "Воспойте Господеви, благословите имя его: благовестите день от дне спасение его!" (Пс. 95:2)», — подчеркнул епископ.

«Смысл радостной вести, о которой говорит псалмопевец Давид, о которой говорили апостолы, святые и праведники, можно выразить словами Ангела Божьего, явившегося Деве Марии, чтобы возвестить о рождении от Неё обещанного пророками Мессии – Спасителя мира: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! ... Вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его" (Лк. 1:28-32). В этих словах — начало нашего спасения и евангельской проповеди», — отметил он.

Вместе с тем, эти слова — и свидетельство о свободе, которую люди получили от Бога, добавил епископ.

«Грехопадением человек разорвал непосредственную связь с Богом и бросил себя в бездну страданий, грехов и смерти. Променяв райское блаженство на сомнительный вкус запретного плода, Адам с Евой сделали тот шаг, который повлиял на все поколения их потомков. Именно их выбор стал причиной всего того зла, свидетелями которого мы являемся до сего дня. Уничтожить неправду, победить сатану, нивелировать силу зла человек не мог... Спасти человечество от этой беды... мог только Всемогущий Бог», — написал владыка Виктор.

Хотя путей для спасения человека было много, и Творец, одним словом давший жизнь всему живому, мог бы так же одним словом запретить злу мучить Его творение, Господь избрал самый тяжелый и страшный путь — путь жертвенной смерти на кресте. Почему? «Сделал Он это для того, чтобы каждый из нас осознал — Его любовь к роду человеческому не измеряется в земных категориях», — объяснил архиерей.

Спасая человека, Бог не лишает его дарованной свободы, отметил он. «Этот мир отступил от своего Творца через выбор, который сделали наши прародители в раю, согласившись вкусить запретный плод. А значит, и спасение должно было стать актом добровольного согласия со стороны человека. Именно поэтому Ангел является Деве Марии и возвещает Ей о рождении Сына Божьего. Как говорят святые отцы, в тот момент всё творение с замиранием и трепетом ожидало Её ответа: "Се, Раба Господня. Да будет Мне по слову твоему"».

«И сегодня та свобода, которую мы получили от Бога, влияет на всю нашу жизнь. Мы выбираем, с кем быть: с Творцом неба и земли или с Его врагом — сатаной, между правильным и неправильным, плохим и хорошим. В конце концов, мы выбираем между жизнью и смертью. Свобода — это дар, которым нужно уметь распоряжаться, поскольку от него зависит не только наше существование, но и существование других людей. Вместе с тем, свобода даёт возможность каждому из нас приблизиться к Богу, сделав выбор в пользу добра», — написал владыка Виктор.

В завершение архиерей напомнил, что у каждого человека всегда есть возможность отказаться от зла, и эта возможность зависит только от него самого.

«Благая весть о рождении Христа Спасителя должна стать центром нашей жизни, опираясь на который мы сможем изменить мир к лучшему, а самое главное — мы сможем изменить себя. Поскольку именно для этого Бог и стал одним из нас», — заключил епископ Виктор.