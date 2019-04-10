Третий месяц живет под постоянным давлением со стороны сторонников Православной Церкви Украины религиозная община Украинской Православной Церкви Николаевского храма села Пеньковка Литинского района Винницкой области.

Фото: УПЦ

Как сообщает сайт Винницкой епархии УПЦ, 13 января верующие УПЦ засвидетельствовали верность канонической Церкви, а жители села, которые никогда не были прихожанами храма, создали общину ПЦУ. С этого времени активисты новой Церкви предъявляют претензии на Николаевский храм и проводят свои службы в церковной трапезной.

«С наступлением Великого поста ситуация к лучшему не изменилась: на настоятеля возводят клевету, звучат безосновательные обвинения в якобы «недостойном поведении», на прихожан храма оказывается давление», – сказано в сообщении.

Несмотря на это, община Украинской Православной Церкви регулярно совершает в храме богослужения, верующие приступают к церковным таинствам.

«Прихожане Свято-Николаевского храма села Пеньковка, во главе с настоятелем протоиереем Виталием Недипичем, нуждаются в нашей молитвенной поддержке и помощи», – сказано в сообщении.