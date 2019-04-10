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Сегодня скончался третий ректор возрожденной Киевской духовной семинарии Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Кубелиус.

Фото: vseeresi.ucoz.ru

В последние годы он был настоятелем старинного деревянного храма в селе Креничи под Киевом. Об этом написал на своей странице в Facebook архиепископ Обуховский УПЦ Иона (Черепанов).

Александр Кубелиус занимал должность ректора в 1992-1993 годах. 

Как сообщается на сайте КДАиС, в 1992 году после приезда в Киев Блаженнейшего Митрополита Владимира исполняющим обязанности ректора был назначен протоиерей Александр Кубелиус.

Именно в июне 1992 года состоялся первый выпуск возрожденной Киевской духовной семинарии. Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в Киеве, было принято решение о возрождении Киевской духовной академии. Первая группа студентов была набрана в Академию уже в 1992 году. Именно тогда по инициативе Блаженнейшего Митрополита Владимира было решено проводить в день памяти преподобного Нестора Летописца (9 ноября по новому стилю) ежегодные актовые дни Киевской духовной академии и семинарии. С 1993 года за Академией был окончательно закреплен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который и по сей день является Академической церковью.
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