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Эксперты VADA прибыли в Киев, где совместно с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко дают пресс-конференцию на НСК «Олимпийский» по проверке кандидатов в президенты на употребление запрещенных веществ и наркотиков, сообщает Укринформ.

Сейчас в Киев приехали три представителя VADA.

Напомним, 5 апреля в 09:00 Президент Петр Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский». Результаты экспресс-теста были обнародованы менее чем через час.

Часом ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.  

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Позже на его странице в Facebook были обнародованы документы с результатами анализов, в которых отмечается, что в крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены.

Стоит отметить, что изначально был обнародован документ, в котором указана дата взятия материала – 2 апреля. Спустя несколько минут была размещена новая фотокопия документа, но уже с датой 5 апреля.   

Порошенко заявил о готовности пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA) по предложению украинского боксера, экс-чемпиона мира Владимир Кличко.

В штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.
ForUm

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