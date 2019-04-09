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В январе-феврале 2019 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) ориентировочно оценивается на уровне 1,2%.

Об этом говорится в информационно-аналитических материалах на тему «Сводный индекс производства в январе-феврале 2019 года», сообщает Укринформ со ссылкой на данные МЭРТ.

«За 2 месяца 2019 года рост ВВП ориентировочно оценивается на уровне 1,2%», - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что этому способствовала активная деятельность строительных предприятий и ВЭД сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор).

Напомним, Национальный банк Украины в своем «Инфляционном отчете» прогнозирует ВВП на уровне 2,5% в 2019 году, в 2020-2021 годах рост ускорится до 2,9% и 3,7% соответственно.

В 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом.  

 
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