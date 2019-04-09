Из-за давления и гонений на Украинскую Православную Церковь может сформироваться такая электоральная группа, как «православные избиратели». Так считает политолог Елена Дьяченко.

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Она прогнозирует: УПЦ после выборов может поглотить ПЦУ и поясняет, почему команда кандидата в Президенты Владимира Зеленского не высказывает четкой позиции по религиозным вопросам, пишут «Вести».

По ее словам, с вероятным уходом Президента Петра Порошенко с политической арены конфигурация внутри ПЦУ будет меняться: «Не исключено, что ПЦУ будет "поглощена" УПЦ КП, ведь в этом случае Филарету никто ничего не сможет предъявить».

«А кто такой Варфоломей в Украине и для новой власти? Да никто», – добавила она.

Комментируя позицию кандидата в Президенты Владимира Зеленского по вопросам религии, эксперт подчеркнула, что она «не случайно размыта»: «Его штабисты прекрасно знают, что главная задача сейчас – не отвернуть избирателя. А из-за давления и гонений на УПЦ может сформироваться такая электоральная группа, как "православные избиратели" – ее раньше не было», – считает Дьяченко.