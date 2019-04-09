Решение Окружного админсуда Киева о признании противоправным решения Верховной Рады о переименовании УПЦ не является окончательным и будет обжаловано в апелляционной инстанции.

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Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.

«На днях распространилась информация, что было принято решение суда об отмене якобы украинского закона, который касается приведения в соответствие названия украинских церквей. Хочу подчеркнуть: решение Окружного суда не является окончательным, оно будет обжаловано мной, по закону в апелляционной инстанции, а если будет нужно, - и в кассационной…», - отметил Парубий.

Ранее народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский заявил, что Окружной админсуд Киева признал противоправными действиями председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий в связи с принятием законопроекта об обязательном переименование УПЦ.

В конце марта Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви в Министерство культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций.

Киевская Митрополия УПЦ подала в суд иск против Министерства культуры из-за необходимости внесения изменений в устав религиозных организаций.