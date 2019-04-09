также в разделеРелигия
Библия шрифтом Брайля и тактильные иконы: Под Киевом появится часовня УПЦ для незрячих 5
#НичегоНебойся: Известные украинцы в соцсетях начали флешмоб в поддержку УПЦ 36
Митрополит Агафангел: Разделение – самое большое зло для Украины 7
Музыкант Олег Карамазов призвал украинцев не участвовать в захватах храмов 12
На Волыни община УПЦ после захвата храма молится в гараже 9
Священник ПЦУ из Владимирского собора заявил, что голосовавшие за Зеленского будут гореть в аду 21
Верующие Сербской Церкви передали деньги для общин УПЦ, которые лишись своих храмов 16
Почти 40 тысяч крестиков раздали за год сёстры милосердия Марфо-Мариинской обители УПЦ в Киеве 21
На Закарпатье неизвестные выломали двери и обокрали монастырь УПЦ 11
Православная молодежь Закарпатья выпечет 10 тысяч куличей для нуждающихся 8
В Волынской епархии УПЦ совершили литургию с сурдопереводом 5
Патриарх Варфоломей: Вселенский патриархат охватывает все народы, которым передал веру 22
На Волыни пройдет молодежный крестный ход в честь Всех святых земли Волынской 10
В Петровской исправительной колонии на Кировоградщине построят храм УПЦ 13
В Мелитополе на Благовещение прошел крестный ход УПЦ 13
Политолог: Конфликт между УПЦ и ПЦУ продолжится в случае победы Зеленского 29
В Пятигорах на Ровенщине после попытки захвата опечатали храм УПЦ 35
На Благовещение в Черноморскую колонию доставили копию афонской чудотворной иконы 10

Решение Окружного админсуда Киева о признании противоправным решения Верховной Рады о переименовании УПЦ не является окончательным и будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото: РБК

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.

«На днях распространилась информация, что было принято решение суда об отмене якобы украинского закона, который касается приведения в соответствие названия украинских церквей. Хочу подчеркнуть: решение Окружного суда не является окончательным, оно будет обжаловано мной, по закону в апелляционной инстанции, а если будет нужно, - и в кассационной…», - отметил Парубий. 

Ранее народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский заявил, что Окружной админсуд Киева признал противоправными действиями председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий в связи с принятием законопроекта об обязательном переименование УПЦ.

В конце марта Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви в Министерство культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций.

Киевская Митрополия УПЦ подала в суд иск против Министерства культуры из-за необходимости внесения изменений в устав религиозных организаций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
4
Теги