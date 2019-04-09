Нардеп от БПП Олег Барна поссорился с представителем команды Владимира Зеленского Святославом Юрашем в коридорах телеканала ZIK – дошло даже до рукоприкладства.

Как сообщается на сайте канала, Святослав Юраш был гостем программы «Игра с огнем» с Татьяной Даниленко, где обсуждали тему второго тура президентских выборов и будущих дебатов между действующим Президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. После завершения прямого эфира представитель команды Зеленского по коридорам телеканала двинулся в гримерную, однако его встретил Барна, который, к слову, не был приглашен на эфир, а специально пришел на телеканал, услышав с телеэкрана заявления представителя Зе-команды.

Конфликт между нардепом Юрашем зафиксировала камера видеонаблюдения. Как видно на видео, после словесной перепалки депутат схватил представителя Зе-команды за горло и несколько раз ударил, порвав рубашку. В конфликт вмешалась охрана телеканала ZIK, которые сначала разняли их, а затем вывели нардепа из помещения.

Напомним, народный депутат Олег Барна уже не впервые попадает в такие ситуации. В декабре прошлого года Олег Барна и представитель ВО «Свобода» Юрий Левченко подрались в прямом эфире в программе «Ргопарламент».