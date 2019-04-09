Известные украинские музыканты, ученые, спортсмены и общественные деятели начали в соцсетях флешмоб в поддержку Украинской Православной Церкви.

Фото: Петр Толочко / Центр информации УПЦ

Публичные люди публикуют в фейсбуке видеообращения к украинцам, призывая их прекратить гонения на верующих и священнослужителей УПЦ и отказаться от захватов храмов, сообщает Центр информации УПЦ.

Свои видеоролики в поддержку верующих УПЦ и Митрополита Онуфрия уже записали президент международного благотворительного фонда «Папа Андрис» Андрис Капиньш, академик Национальной академии наук Петр Толочко, лидер группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов, многократный чемпион мира по гиревому спорту Николай Ткачук, правозащитник Артем Шамрай.

«В последнее время в православном мире мы часто замечаем, как государство вмешивается в дела Церкви, а Церковь – в дела государства. Это неправильно, потому что вера – это сугубо интимный вопрос. Каждый человек вправе выбирать вероисповедание, место, где молиться, и Бога, которому молиться», - отмечает президент международного благотворительного фонда «Папа Андрис» Андрис Капиньш.

«Украинское Православие, идущее от Владимира Святого, в независимой Украине, к сожалению, переживает значительные трудности. В начале 90-х годов из-за вмешательства сильных мира сего Церковь была расколота, и этот раскол еще более увеличился в 2018. Единственным защитником канонического украинского Православия является Украинская Православная Церковь под омофором Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Но защита Православия – это и дело всех нас», - говорит в своем видеоролике академик Национальной академии наук Петр Толочко.

«Сейчас, как и сто лет назад, одурманенные политиками захватывают храмы, избивают святых отцов, раздирают тело Церкви. Остановитесь! Не берите грех на душу», - призвал лидер группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов.

«В Украине сегодня нарушается право вероисповедания. Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием страдает от этого. Но нас, верующих христиан, это только укрепляет и объединяет», - высказался многократный чемпион мира по гиревому спорту Николай Ткачук.

«Все, что сейчас происходит, является жестким испытанием для Православной Церкви. И мы, как чада Православной Церкви, должны четко для себя осознать, что единственной канонической Церковью в Украине является Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, которого мы всецело поддерживаем», - заявил в своем видеообращении правозащитник Артем Шамрай.

Каждое видеообращение с хештегом #НичегоНебойся заканчивается словами: «Не надо ничего бояться! Мы православные!».