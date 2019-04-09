Украинский народ должен быть единым, и президент должен быть для всех, а не для одной конфессии. Разделение, ненависть, жестокость и политические манипуляции – самое большое зло для Украины.

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Об этом сказал митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в программе «Добро и зло» в эфире телеканала «Наш», сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

«Самое большое зло – разделение на своих и чужих, – сказал правящий архиерей Одесской епархии УПЦ, – Украинский народ должен быть единым. Здесь проживают многие народности, и президент должен быть для всего народа, для всех конфессий».

Владыка подчеркнул, что злом для Украины является ненависть, жестокость и политические манипуляции, когда люди прикрываются политикой.

«Политики приходят и уходят, но остаются следы горечи, когда одни выступают против других. А мы же все братья, мы – украинцы. И на меня говорили, что, вот, Агафангел не любит Украину, а мое первое выступление на заседании Верховной Рады было на украинском языке», – отметил он.

«Нужно уважать друг друга, – призвал митрополит. – Мы все за то, чтобы Украина стала европейским государством, чтобы в нем уживались нации и народности, чтобы тут язык, культура и вера тоже были свободным волеизъявлением».

По мнению владыки Агафангела, зло можно победить только добром, а люди должны осознать, что идут в бездну, и покаяться.

«Люди не совершенны, люди разделяются, кто-то хочет быть первым, а Христос сказал: если хочешь быть первым, будь слугой. Апостол Павел сказал: пусть любовь будет у вас в долгу. К сожалению, в наше время этой любви недостает, а потому много зла в этом мире, которое нужно побеждать добром. И люди побеждают его, потому что знают, что это пройдет», – подчеркнул митрополит Одесский и Измаильский.

Он убежден, что те скорби, которые сегодня Господь попускает Церкви, призваны обратить внимание, что «не каждый из нас живет так, как требуют заповеди Божии».

«Господь испытывает каждого из нас, проверяет на прочность. Были гонения первых веков, ереси, расколы, страдали люди. Сейчас то же самое начинается. Кровь лилась рекой, но верили люди, что Церковь Божия жива. <...> Господь хочет "всем спастись и в разум истины прийти" (І Тим. 2:4), и это спасение зависит от каждого из нас. Потому что Господь даровал нам волю свободную, и тот, кто исполняет волю Божию, он идет по направлению к Христу и хочет быть со Христом, а Христос – с ним», – резюмировал митрополит Агафангел.