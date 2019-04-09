Народный депутат Виталий Куприй возглавил межфракционное депутатское объединение «За следующего президента Украины Зеленского В. А.» и стал единственным его членом.

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил на заседании парламента, передают Українськi Новини.

«Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины 8-го созыва межфракционного депутатского объединения «За следующего Президента Украины Зеленского В. А.». Руководителем этого объединения избран народный депутат Украины Куприй Виталий Николаевич. Но, к сожалению, ни одного другого кандидата нет в списке», - сказал он.

Парубий допускает, что к объединению могут присоединиться другие депутаты, и просит Куприя принести список новых членов.