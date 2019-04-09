Косовский отдел полиции Ивано-Франковской области открыл уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), на основании заявлений НПП «Гуцульщина» по незаконной рубке деревьев в пределах заповедных территорий парка. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минприроды.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе Министерство экологии и природных ресурсов Украины в очередной раз получило от природного парка обращение о зафиксированных незаконных рубках работниками ГП «Кутский лесхоз» на территории, предоставленной НПП в постоянное пользование.

Министерство дало согласие на проведение внеплановой проверки ГП «Кутское лесное хозяйство».