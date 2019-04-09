Свято-Георгиевская община Украинской Православной Церкви села Пески Гороховского района Волынской области продолжает совершать богослужения, собираясь в гараже протоиерея Богдана Христинца – настоятеля захваченного храма УПЦ.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, еженедельно на Литургию к священнику приходят до 40 верующих, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – 7 апреля – на молитву пришло еще большее число прихожан.

Как сообщалось, 16 февраля группа активистов новой церковной структуры Украины, в том числе командир местной части МЧС Иван Пашнюк, местный служитель УПЦ КП Владимир Курчин и жители соседнего Берестечка, принимавшие участие в захвате Свято-Троицкого собора, срезала замки с дверей Свято-Георгиевского храма в селе Пески.