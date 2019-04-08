также в разделеРелигия
Почти 40 тысяч крестиков раздали за год сёстры милосердия Марфо-Мариинской обители УПЦ 9
На Закарпатье неизвестные выломали двери и обокрали монастырь УПЦ 7
Православная молодежь Закарпатья выпечет 10 тысяч куличей для нуждающихся 5
В Волынской епархии УПЦ совершили литургию с сурдопереводом 4
Патриарх Варфоломей: Вселенский патриархат охватывает все народы, которым передал веру 11
На Волыни пройдет молодежный крестный ход в честь Всех святых земли Волынской 7
В Петровской исправительной колонии на Кировоградщине построят храм УПЦ 9
В Мелитополе на Благовещение прошел крестный ход УПЦ 7
Политолог: Конфликт между УПЦ и ПЦУ продолжится в случае победы Зеленского 15
В Пятигорах на Ровенщине после попытки захвата опечатали храм УПЦ 22
На Благовещение в Черноморскую колонию доставили копию афонской чудотворной иконы 5
Александрийский Патриарх «испытывает беспокойство» по поводу автокефалии украинской Церкви 16
Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ 12
Иерусалимский патриархат ужесточил проверку духовенства из Украины, чтоб не проникли представители ПЦУ 7
На Житомирщине на Благовещение вандалы осквернили и ограбили храм УПЦ 14
Торжества в Лавре: Митрополит Онуфрий поздравил православных с Благовещением 30
На Всемирном конгрессе семей в Италии священники УПЦ рассказали о важности христианских ценностей 13
В Чикагской и Средне-Американской епархии РПЦЗ осудили преследования УПЦ 21

5 апреля клирик Сербской Православной Церкви во время своего паломничества в Украину передал верующим Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви, у которых были захвачены храмы, финансовые средства, собранные прихожанами кафедрального Собора г. Никшич (Черногория). 

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, настоятель кафедрального Собора города Никшич Сербской Православной Церкви протоиерей Остоя Кнежевич также передал митрополиту Тернопольскому и Кременецкому Сергию икону святителя Василия Острожского, освященную на его святых мощах от братии Острожского монастыря.

В этот же день протоиерей Остоя сослужил митрополиту Сергию в Свято-Троицком Корецком ставропигиальном монастыре. А 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, принял участие в богослужении в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, которое возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

На следующий день, 8 апреля, клирик Сербской Православной Церкви встретился с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги