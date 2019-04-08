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В 2019 году правительство выделит на развитие фермерства 5,9 миллиарда гривен, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Украинская агропродукция известна во всем мире. Мы вошли в топ-5 экспортеров в ЕС и топ-10 мировых экспортеров. Однако украинский АПК еще имеет огромный потенциал для развития. Я бы очень хотел, чтобы в нашей стране было не десятки тысяч, а сотни тысяч малых и средних фермеров. Для этого наше правительство расширяет поддержку агросектора», - написал он в Facebook.

Так, в 2019 году правительство выделит 5,9 млрд грн на программы развития фермерства, из которых:

1800 грн получит агропредприятие на содержание каждой коровы;

2500 грн получит небольшой фермер для выращивания каждого теленка.

А также правительство компенсирует 30% стоимости строительства ферм, 80% стоимости посадочного материала для закладки молодых садов, виноградников и ягодников, 25% стоимости украинской сельхозтехники и оборудования, 30% стоимости объектов по хранению и переработке зерна.

«Вводим эту программу впервые в 2019 году», — подчеркнул Гройсман.

Он призвал украинцев покупать украинское, добавив, что «так мы поддержим нашего производителя и сделаем свой вклад в развитие экономики».
ForUm

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